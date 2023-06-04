البحيرة تتخطى 80% من كمية القمح المستهدف توريدها

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن محافظة البحيرة تتخطى نسبة ٨٠ ٪ من كمية الأقماح المحلية المستهدف توريدها موسم ٢٠٢٣، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح الأحد لشون وصوامع المحافظة وكذا المنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى وأقماح الإكثار (التقاوي ) بلغ ٣٦٦ ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد ٢٠٢٣، وبلغت نسبة التوريد ٨٠.٧ ٪ من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ ٣٠٢٤١٥ فدان، وذلك من خلال ٣٨ مركز تجميع بالمحافظة بسعة تخزينية تبلغ ٦١٩ طن .

وأكدت أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع. هذا وقد اشادت نائب محافظ البحيرة بجهود مديرية التموين، وكافة الأجهزة المعنية وأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها للإشراف على عملية إستلام وتوريد الأقماح، حيث تخطت نسبة توريد القمح بالبحيرة حتى صباح اليوم ٨٠ ٪ من كمية الأقماح المحلية المستهدف توريدها هذا العام.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ ٤٥٣ ألف طن نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام .