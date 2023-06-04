الأحد 04 يونيو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

مجلس جامعة الأزهر ينعى الدكتور محمود وهبة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أصدرت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، بيانًا نعت فيه الدكتور محمود وهبة المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والذى وافته المنية أمس.

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كليات قطاع الدَّراسة

وتقدمت جامعة الأزهر، في بيانها، برئاسة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بخالص العزاء والمواساة إلى كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمود وهبة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا ﴿إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون﴾.

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رئيس جامعة الأزهر يصطحب سيدة أمريكا الأولى في جولة بالجامع الأزهر

وكانت جامعة الأزهر قد أعلنت أن الجامعة تتحمل نفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ويخرج من المستشفى، في وقت سابق. 

كما كشف الدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، حقيقة انتشار صور لمناقشة دكتوراه لمدرس بالكلية فى المستشفى، حيث أكد العميد أن الباحث محمود وهبة كان قد انتهى من رسالته عن الفلسفة فى الإحصاء، لكن إصابته بمرض الكانسر، حالت دون مناقشة الرسالة.

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