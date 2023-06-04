راغب علامة يلبي طلب نانسي بيلوسي (شاهد)

طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من المطرب اللبناني راغب علامة سماع أغنية "نفرح بالحسين"، التي أحيا بها المطرب اللبناني حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة أل سيف.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأحد، لحظة طلب بيلوسي من راغب علامة سماع أغنية نفرح بالحسين.

وقام راغب علامة بتلبية طلب نانسي بيلوسي، إذ قام بغنائها وسط عدد من الحضور عقب انتهاء حفل الزفاف.

وتفاعلت بيلوسي بالكلمات والألحان، مع راغب علامة والحضور، وبعد انتهائه من الغناء قامت بتقديم التحية والتصفيق الحار له.

راغب علامة: نانسي بيلوسي جوهرة ثمينة

وعلق علامة عبر حسابه على الفيديو: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة".

وأضاف علامة: "أنت (بيلوسي) جوهرة ثمينة وكان لقاءك شرفا عظيما".

وتوجهت أنظار الملايين حول العالم إلى قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمّان، مساء الخميس، حيث أقيم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف.

الأردن تفرح بزفاف الأمير الحسين

وعمّت مواكب الفرح مختلف أنحاء الأردن؛ ابتهاجًا بزفاف ولي العهد، فيما وصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط العاصمة عمّان مع معزوفات تطلقها الفرقة الموسيقية العسكرية.

واستقبل العاهل الأردني وقرينته الضيوف، وحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا في قصر زهران بالعاصمة عمان، فيما حضر حفل الزفاف ضيوف من 70 دولة وسط معزوفات لفرقة الموسيقى العسكرية.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وسط حضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الأميرة رجوة، كما شهد العرس التاريخي مراسم وفعاليات وتقاليد ملكية عريقة.

ومنح مرسوم ملكي أردني زوجة الأمير الحسين بن عبدالله، البالغة من العمر 29 عاما، لقب "أميرة"، بمناسبة عقد قرانها على ولي العهد الأردني.

وجاءت كلمات أغنية نفرح بالحسين، على النحو التالي: الأردن بالحبّ ولا أقوى.. والفرح نجومه عم تضوي.. فرح الحسين ورجوة.. الأردن فرحان.. ومن عزّ جبين سيّدنا.. ولمعة عينيْن ملكتنا.. عمّان عَ عِرسُن عزمتنا.. جينا يا عمّان.