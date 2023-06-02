راغب علامة وإليسا يلتقيان في حفل غنائي بعيد الأضحى

يستعد كلا من المطرب راغب علامة والمطربة إليسا، لاحياء حفلاً غنائيًا في لبنان يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري، بمناسبة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياتهما القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر أعمال المطرب راغب علامة

يشار إلى أن انتهى المطرب راغب علامة، من تصوير أغنية جديدة بعنوان "في كتير حلوين"، في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل.

وكان طرح المطرب راغب علامة، مؤخرًا أغنية بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية :-

أنا مِية فُل وأليسطة

ومن الحبايب عندي لِيستة

يِنقص من اللِيستة واحد

يجي فوراً غيره دَستة

أنا مِية فُل وتمام

شبعان هنا وحب وحنان

ويجوز في ناس علشان تقابلني

تحتاج ألف واسطة

والله دي مش شطارة

بس ماليش في الخسارة

كل اللي بأصله قل عليّا

أنا بنزل ستارة

واللي مالوش عندي لازمة

بطفيه زي السجارة

واللي يسبّبلي أزمة

أنا بديله إستمارة ستة

مش وخداني الجلالة

بس شايف نفسي حالة

أنا أكمّل أي حاجة

بس أنا ما أبقاش كمالة

وبراعي إللي يراعيني

وبالمحبّة أديله عيني

بس كمان في الملاوعة

أنا ما عنديش يما إرحميني

وبالمحبّة أديله عيني

بس كمان في الملاوعة

أنا ما عنديش يما إرحميني

والله دي مش شطارة

بس ماليش في الخسارة

كل إللي بأصله قل عليّا

أنا بنزل ستارة

وإللي مالوش عندي لازمة

بطفيه زي السجارة

واللي يسبّبلي أزمة

أنا بديله إستمارة ستة

آخر أعمال المطربة إليسا

ويذكر ان طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح