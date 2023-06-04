موعد طرح أغنية "إشاعات" للفنان كريم أبو زيد.. ترصد أكذوبة الشائعات

يستعد الفنان كريم أبو زيد لطرح أغنية جديد تحمل اسم "إشاعات" على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب"، وذلك يوم 8 يونيو الجاري، وهى من كلماته والحانه وتوزيع ساسو.

تدور حول أكذوبة الشائعات

وأكد الفنان كريم أبو زيد إن أغنية "إشاعات" تدور فى إطار درامي هادف حول أكذوبة الشائعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذوي الفقر الأخلاقي ليقع فى صدقها بعض البشر.

عصر السوشيال ميديا

وأضاف أن كلماتها شبابية ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا إلى الخوف من انتشار ظاهرة الشائعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسرة، مؤكدًا أنه على الإنسان أن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الشائعة وغيرها.

أغنية "إشاعات" غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.

كريم أبو زيد

وطرح المطرب كريم أبو زيد، أخيرًا أغنية "إيزى إيزى" بالتعاون مع شحته كاريكا، وحققت نجاحًا كبيرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات كالوشا وألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وإخراج محمد العوادلى .

وتقول كلماتها: "جاى فهد سابق أنا فى الملاعب ما تطولنيش

فا لو انت حابب انك تلاعب ما تلومنيش

بتمشى أكروز ، اصدار بحدث ما بهديش

ع الصح بنجز اسمع ونفذ ماتقوليش

مفيش محاولة توقعنا

إيزى كله بيشجعنا

نكسبكوا ده العادي بتاعنا

كله إيزى ، إيزى إيزى

بتصحوا فينا بتفكروا

كوكبكوا كله بنطوره

طب لو عطلت ادينى الو

كله إيزى تجهيزى

كريم أبو زيد

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

أنا ليكو فوقت ، أمبيرى لوكد

انا ليكو فوقت ، أمبيرى لوكد ، جاى بالاسبووور

زي أبو مكة لو دوست تكة هانهيلكوا الدوووور

بتلموا فكه انا لوجو ماركة ماشى الم اسكوووور

معرفش لاءه ، أكشنى سقا ، وكسرت السوووور

مفيش محاولة توقعنا

إيزى كله يشجعنا

نكسبكوا ده العادي بتاعنا

كله إيزى ، إيزى إيزى

بتصحوا فينا بتفكروا

كوكبكوا كله بنطوره

طب لو عطلت ادينى الو

كله إيزى تجهيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى

انت نونو حضر انا عندى اكتر ، انا ده الاثباااات

فى اللحظة بحضر ، الفعل أثر ، الباقى اتشااااط

الجو شبر انا ليكوا أمطر فى مفاجآااات

مجموع فى مصدر ، عمرى ما هخسر

دى محاولاااااات

دى محاولاااااات

إيزى ، إيزى ، إيزى

إيزى ، إيزى ، إيزى ".