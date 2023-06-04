الخطيب يحفز لاعبي الأهلي وينفي وجود ثأر مع الوداد

قبل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاعبي الفريق الأول أنه لا توجد أي خصومة، أو ثأر بين لاعبي المارد الأحمر وفريق الوداد المغربي، قبل مواجهة اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد:

وقال محمود الخطيب أنه على لاعبي الأهلي التركيز في اللقاء فقط لا غير وعلى الأداء الفني لتحقيق المراد من اللقاء، والخروج بانتصار يسهل مهمة الفريق في لقاء الإياب بالمغرب.

ونفى محمود الخطيب، رئيس المارد الأحمر، كل ما يقال حول وجود ثأر بين لاعبي الأهلي والوداد المغربي، وأن من يروج لتلك الأفكار هدفه الوحيد هو خروج اللاعبين عن تركيزهم في اللقاء، وتحميلهم عبئًا إضافيًا قبل اللقاء المنتظر.

وتحدث رئيس الأهلي لكولر خلال التصريحات الأخيرة وبعض من لاعبي الفريق مثل محمد هاني ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية، الثلاثي البارز بقوة في المباريات الأخيرة.

الخطيب: لا يوجد ثأر بين لاعبي الأهلي والوداد

وشدد محمود الخطيب رئيس الأهلي أن النتائج السابقة أمام فريق الوداد المغربي لا تشغل تفكيرهم تمامًا، ويجب تحقيق الانتصار في لقاء اليوم بالقاهرة لتسهيل مهمة لقاء الإياب.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والوداد المغربي مساء اليوم الأحد، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بينما تم تحديد مواجهة الإياب بين المارد الأحمر والوداد المغربي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس يوم الأحد المقبل الموافق 11 من شهر يونيو الجاري، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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