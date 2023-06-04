تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات في منتصف التعاملات

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في منتصف تعاملات، اليوم الأحد 4 يونيو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2345 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر

وفى وقت لاحق سيطر التذبذب على أسعار الذهب في نطاق على تداولات الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تأثره بتحركات السعر العالمي الذي شهد تذبذب أيضاً خلال هذا الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 405 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2345 جنيهًا حتى الآن.

من أهم أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، العرض والطلب، إذ يدفع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر الأسعار نحو الأعلى على خلفية اتجاه المستثمرين الذي يعزز من قيمته في الأسواق لكونه ملاذًا آمنًا.

الأمر الثاني، تنعكس فيه الأمور في حالة العزوف عن المعدن الأصفر الذي يضعف من بريق الذهب الذي يدفعه نحو الانخفاض في الأسواق عن طريق تحول المستثمرين نحو الدولار.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

أسعار الذهب فى مصر

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2345 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2680 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 2010 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1563 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18760 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1950 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب العالمي

أسعار الذهب العالمي

اتجهت أسعار الذهب، يوم الجمعة، لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ ما يقرب من شهرين، إذ عزز ضعف الدولار والآمال في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع الفائدة جاذبية المعدن الأصفر.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستوى سعر 1979.24 دولار للأونصة، ولم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر وسجلت 1996.60 دولار.

وصعد الذهب بما يصل نسبته نحو 1.7% هذا الأسبوع متجها إلى أفضل أسبوع له منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل .