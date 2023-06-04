ضبط 7 قضايا تهريب للنقد الأجنبي

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضية .

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد (7) قضايا.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط (2) قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (2018) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (51) قضية .

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (342) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية –تزويرالمستندات"تم ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ضبط 1554 قضية متنوعة

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1554) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12208) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (119) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (108) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها ( تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص ).

هذا وجارى مواصلة الحملات