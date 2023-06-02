سقوط 13 مسلحاً في حملة أمنية مشددة بمركزي أخميم وسوهاج

وجه مدير أمن سوهاج، بحملة أمنية مشددة بنطاق المديرية لضبط تجار ومحرزي الأسلحة النارية الغير مرخصة والذخائر، بإشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقا وفرع الأمن العام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن .

تأتي الحملة في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدا على قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون .

وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت مركزي سوهاج وأهمية وقادها ضباط إدارة البحث الجنائي وقطاع الأمن العام وضباط حدة مباحث المراكز عن ضبط الآتي :- عن ضبط (13) قطعة سلاح ناري متنوعة (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلي الصنع – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (13 متهم).

وتم ضبط (4) قضايا "إتجار" بالمواد المخدرة حيثتم ضبط (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين) وضبط تشكيل عصابي ضم (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (181) حكم قضائى متنوع، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .