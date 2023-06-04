تفاصيل حملة "الصحة النفسية للمرأة".. فيديو

تعد صحة المرأة النفسية من الأمور المهمة التي تؤثر على حياتها بشكل كبير، فالصحة النفسية الجيدة تساعد المرأة على الشعور بالرضا والسعادة في حياتها اليومية وتمكنها من تحمل الضغوط النفسية والعاطفية التي قد تواجهها في الحياة.

وقالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن وزارة الصحة أطلقت حملة مجانية موسعة للاهتمام بالصحة النفسية للمرأة في 22 محافظة، تحت شعار "نفسيتك أولا" والتي تقدم خدماتها للمواطنين خلال 3 أشهر.

وأضافت أن الحملة جاءت بعد أن نظمت وزارة الصحة ورش تدريبية، حضرها نحو 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفقا للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى التوعية بالاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات، وكيفية التشخيص المبكر وإعطاء المشورة، وتوجيه السيدات التي تستدعي حالتهن لتلقي الخدمة الطبية النفسية المتخصصة.

وأوضحت أن الصحة النفسية جزًء لا يتجزأ من الصحة العامة، إذ إن المرأة تعد نصف المجتمع، وذلك لأنها الأم والأخت والشريك في صنع القرارات التنموية للمجتمع، من المهم التمتع بصحة جيدة لرفع جودة الحياة.

أهمية الصحة النفسية للمرأة

وتؤثر الصحة النفسية على الصحة العامة للمرأة بشكل كبير، فالمشاكل النفسية والعاطفية قد تؤدي إلى تدهور الحالة الصحية العامة وزيادة خطر الإصابة بالأمراض الجسدية مثل السمنة والقلب والأوعية الدموية وغيرها، كما أنها تؤثر على العلاقات العائلية والاجتماعية والعملية وتؤدي إلى مشاكل في التواصل والتفاعل مع الآخرين.

وتعد المرأة الحامل والأم الجديدة من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمشاكل نفسية وعاطفية، وقد تؤثر هذه المشاكل على صحة الجنين والطفل الرضيع. لذلك، يجب على المرأة الحامل والأم الجديدة الاهتمام بصحتها النفسية والتحدث مع الطبيب المعالج إذا كانت تشعر بأي أعراض نفسية أو عاطفية.

وبالإضافة إلى ذلك، تتعرض المرأة لضغوط نفسية وعاطفية خلال فترات محددة من حياتها مثل فترة اليأس والاكتئاب الانتحاري وفترة الحيض وغيرها، ويتطلب ذلك الاهتمام بصحتها النفسية والبحث عن الدعم والعلاج المناسب إذا لزم الأمر.

ويجب على المرأة الاهتمام بصحتها النفسية والتحدث مع الأشخاص الذين تثق بهم والبحث عن الدعم العاطفي والعلاج المناسب إذا كانت تشعر بأي أعراض نفسية أو عاطفية، وذلك للحفاظ على صحتها النفسية والعامة وتحسين جودة حياتها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “TeN”، اليوم الأحد.