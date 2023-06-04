رفع 1000 حالة إشغال بالدلنجات ومراكز البحيرة

كثفت محافظة البحيرة حملاتها المرورية اليومية لرفع كل الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حيث قامت الوحدات المحلية بالتنسيق معالوحدات المحلية بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن رفع ٨٠٠ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ( ٦٨٠ حالة بدمنهور - ٨٠ حالة برشيد - ٤٠ بأبوحمص).

وكلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، أحمد جبيل نائب رئيس مركز ومدينة الدلنجات وعصام بركات مدير قسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات وشرطة المرافق بالدلنجات بحملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة ١٥٠ إشغالا من شوارع المدينة سواء "ثابت ومتحرك" حيث قامت الحملة بإزالة الإشغالات من شوارع المدينة والمدارس كما تم رفع البلدورات من أمام الباعة الجائلين وذلك لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المدينة كما تم التأكيد على أصحاب المحلات عدم التعدي على حرم الطريق.

كما تم التحفظ على الإشغالات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق الدلنجات.

وأكد اللواء رئيس مركز ومدينة الدلنجات، استمرار الحملات بصفة مستمرة لعودة الانضباط لشوارع المدينة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويأتى هذا في إطار توصيات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بالتشديد على إزالة كل حالات إشغال الطريق وتسهيل الحركة المرورية وإنفاذ القانون.