البحيرة توجه بسرعة توصيل المرافق لـ16 مكتب بريد

أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، على سرعة توصيل مرفقي المياة والكهرباء وعمل المقايسات اللازمة لعدد ١٦ مكتب بريد بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وإيتاي البارود و بدر وكوم حمادة وأبو حمص والدلنجات و الرحمانية .

وأشار إلى أهمية الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للتيسير على المواطنين، ووجه بضرورة بذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عالية للحفاظ على الثقة التي يحظى بها البريد لدى المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة البحيرة شهدت خلال الفترة الماضية الإنتهاء من أعمال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد بمختلف مدن ومراكز المحافظة،وخاصة إنشاء مكاتب بريد جديدة بقرى مبادرة "حياة كريمة" وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد. وكان قد عقد كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة إجتماعاً بشأن توصيل مرافق المياة والكهرباء لعدد ١٦ مكتب بريد بالمحافظة وذلك بحضور المهندس إيهاب حامد - مدير إدارة التجزئة بمنطقة بريد البحيرة – والمهندس ياسر محمد عرفات - مدير عام شركة مياه البحيرة – والمهندس محمد فوزى - مدير عام كهرباء وسط البحيرة وممثلى الجهات الشريكة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الكامل بين مؤسسات المحافظة لتنفيذ خطة الدولة الحديثة على أرض محافظة البحيرة، وضمن الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة مكاتب البريد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر.