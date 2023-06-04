إصابة جيمي فوكس بالشلل والأسرة تتكتم حقيقة الأمر

مازالت الأزمة الصحية للفنان جيمي فوكس تشغل الكثير من محبيه وجمهوره، حيث قال صحفى يدعى A.P Benza إن الممثل "مشلول".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "pinkvilla"، ادعى الصحفي A.P Benza أن صحة الممثل ساءت بسبب "جلطة دموية في دماغه"، مشيرًا أن الجلطة أدت إلى إصابة جيمي "بالعمى والشلل الجزئي".

وأضاف أن مصدرًا مقربًا من عائلة فوكس أكد أن السبب وراء مرض فوكس الغامض كان لقاح فيروس كورونا، وأضاف أيضًا أنه تم الضغط على الممثل لأخذ اللقاح.

جيمي فوكس

وتابع: "أصيب جيمي بجلطة في دماغه بعد أخذه للحقنة، الذى لم يكن يريد أن يحصل عليها، لكن مع تصوير الفيلم الجديد كان لابد أن يقوم بأخذها، وبالتالي تسببت الجلطة الدموية في المخ في تلك المرحلة في إصابته بالشلل الجزئي والعمى".

ولم يتم تأكيد أي من المعلومات أو التحقق منها حتى الآن، ومصداقية المعلومات لا تزال غير محددة حيث يصر الصحفي على أن المعلومات تم تقديمها له من قبل شخص مقرب من عائلة فوكس، التي تحاول أن تبقى الخبر طى الكتمان.

أفادت تقارير صحفية، تدهور الحالة الصحية للفنان الأمريكي جيمي فوكس، مؤخرًا بعد أن عاش حالة مرضية غامضة خلال الأشهر القليلة الماضية، ورغم خروجه من المستشفى.

جيمي فوكس

تقارير صحفية يكشف مفاجأة بشأن مرض جيمي فوكس

وادعى الصحفي يسمى بينزا، أن الحالة الصحية لجيمي فوكس، ساءت عقب إصابته بجلطة دماغية أثناء تصوير أحد أفلامه، ما أدى لإصابته بالشلل والعمى الجزئي.

تقارير صحفية يكشف مفاجأة بشأن مرض جيمي فوكس

تقارير: إصابة جيمي فوكس بالشلل والعمى الجزئي

وكشف الصحفي، أن مصدر قريب من الفنان الأمريكي، أخبره أن السبب وراء مرض جيمي فوكس، الغامض هو لقاح فيروس كورونا، كما أنه كان يرفض أخذ اللقاح من البداية، وتعرضه للضغط من قبل صناع فيلمه الجديد، هو الذي دفعه للموافقة.

تقارير صحفية يكشف مفاجأة بشأن مرض جيمي فوكس

تدهور الحالة الصحية لجيمي فوكس بسبب لقاح كورونا

وأكد الصحفي بينزا، على أنه حصل على هذا المعلومات من مصدر مطلع على صلة قريبة بالفنان جيمي فوكس، ولكن لم يتم تأكيد أو نفى تلك الحقائق من قبل أسرة الفنان الأمريكي

تدهور الحالة الصحية لجيمي فوكس بسبب لقاح كورونا

ابنة جيمي فوكس تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لوالدها

وكانت كورين فوكس، ابنة النجم الأمريكي جيمي فوكس، قد طمأنت جمهوره على حالته الصحية، وأن والدها خرج من المستشفى وهو في مراحل التعافي من مضاعفات قلبية.

ابنة جيمي فوكس تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لوالدها



كورين جيمي فوكس توجه رسالة لوسائل الإعلام بشأن إصابة والدها

ونشرت كورين جيمي فوكس، عبر خاصية ستوري في موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، رسالة شديدة اللهجة، والتي أعربت خلالها عن غضبها من تكهنات وسائل الإعلام والإشاعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي أشارت إلى أن وضع والدها متدهور، وذلك بعد نقله الشهر الماضي للمستشفى.

كورين جيمي فوكس توجه رسالة لوسائل الإعلام بشأن إصابة والدها

وكشفت كورين فوكس، عن الحالة الصحية لوالدها، قائلة: أن الفنان الأمريكي يستجيب للعلاج بشكل طبيعي، أنه كان يلعب الـ بيكل بول، وهي المعلومة التي أكدها وكيل جيمي، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

كورين تعلن إصابة جيمي فوكس أثناء تصوير أحد أفلامه

وكانت كورين جيمي فوكس، قد أعلنت في أبريل الماضي، عن تعرض والدها لوعكة صحية طارئة، أثناء تصوير أحد أفلامه مع كاميرون دياز، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

كورين تعلن إصابة جيمي فوكس أثناء تصوير أحد أفلامه

وقالت كورين فوكس، في بيان الذي نشرته عبر حسابها على إنستجرام، بشأن إصابة والدها، قائلة: تعرض والدي جيمي فوكس لمضاعفات طبية أمس، ولحسن الحظ بسبب التصرف السريع والعناية الفائقة، هو الآن في طريقه للتعافي، نحن نعلم كم هو محبوب منكم ونقدر صلواتكم من أجله، أسرتنا تطلب الخصوصية خلال هذا الوقت.