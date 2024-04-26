بث مباشر ماتش الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا (0-0)

بث مباشر ماتش الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت

بث مباشر ماتش الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا،مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في البث المباشر مساء اليوم الجمعة 26 أبريل ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بث مباشر الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يعني أن استاد القاهرة الدولي سيكون مكان تواجد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

بث مباشر ماتش الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي لمواجهة نظيره مازيمبي مساء اليوم الجمعة 26 أبريل الحالي في إطار مباريات نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي .رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي ومازيمبي | من هنــــا

بث مباشر الأهلي ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

ومن المتوقع أن يدخل النادي الأهلي أمام مازيمبي بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : مصطفى شوبير .

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول .

خط الوسط : رضا سليم – محمد مجدي – أحمد نبيل كوكا .

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر – وسام أبو علي – أحمد عبد القادر .

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتذاع أحداث مباراة الأهلي لمواجهة نظيره مازيمبي مساء اليوم الجمعة 26 أبريل الحالي في إطار مباريات نصف النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “bien sport” القطرية والناقل الحصري والوحيد لمباريات هذة البطولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

ومن الجدير بالذكر أنه حسم النادي الأهلي تأهلة إلي نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز أمام نظيره سيمبا في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في مجموع المبارتين وعلي الجانب الآخر نجح نادي مازيمبي في تخطي عقبة بترو اتليتكو في دور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع المبارتين .