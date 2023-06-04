10 سلع تجارية بين مصر وموريتانيا بـ42.9 مليون دولار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، داخل قصر الاتحادية، اليوم الأحد، الموافق الرابع من يونيو 2023، فيما أجريت مراسم الاستقبال الرسمية لضيف مصر الكريم، حيث تم عزف النشيد الوطني للبلدين، وكذلك استعراض حرس الشرف.

وفي نفس توقيت الزيارة، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وموريتانيا لتسجل 42.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38.5 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى موريتانيا 41.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 38.3 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من موريتانيا 1.8 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 241 ألف دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 644.4%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى موريتانيا خلال عام 2022

أسمدة بقيمة 11 مليون دولار.

ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 8.9 مليون دولار.

ملح وكبريت بقيمة 7.2 مليون دولار.

محضرات خضر بقيمة 4.3 مليون دولار.

سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 4.1 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من موريتانيا خلال عام 2022

أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 1.1 مليون دولار.

أسماك بقيمة 678.6 ألف دولار.

ملابس بقيمة 3.4 ألف دولار.

أثاث بقيمة 612 دولار.

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 269 دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بموريتانيا 985 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 233 ألف دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 322.7 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الموريتانيين العاملين في مصر 139 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 141 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 1.4%.