نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم

تفقد اليوم الأحد، الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب سير أعمال الامتحانات بكلية العلوم، ودلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة .

جاء ذلك فى حضور الدكتور جمال عبد العزيز عنان عميد الكلية، والدكتور أحمد عبد الرحمن إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحسام الدين مسعود مدير عام الكلية.

اطمأن نائب رئيس جامعة الزقازيق علي سير أعمال الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب والتأكد من مستوي أسئلة الامتحانات ومدي موافقتها للمناهج وانتظام سير العمل بجميع اللجان، مؤكدا على حرص إدارة الجامعة علي توفير بيئة آمنة وتهيئة اجواء منتسبة للطلاب لاداء الامتحانات بالكلية، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والسداد والنجاح.

وفي ختام الجولة التفقدية اطمأن نائب رئيس جامعة الزقازيق علي الطلاب ووجه بتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء تادية الامتحان.