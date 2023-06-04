للمرة الثانية على التوالى.. «الوطنية لخدمات الملاحة الجوية» تنجح فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015 / 9001 ISO

«عباس»: تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية يعكس التزام قطاع الطيران بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية

«محروس»: النجاح جاء فى ضوء ما تقدمه وزارة الطيران من دعم غير مسبوق فى تطوير منظومة الملاحة الجوية

«محيى الدين»: طفرة غير مسبوقة بمشروعات تطوير المنظومة لتأمين سلامة الحركة داخل المجال الجوى المصرى

نجحت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فى تجديد اعتماد شهادة الأيزو (ISO-9001-2015) من الشركة العالمية المانحة (DNV) وذلك للعام الثانى على التوالى ولمدة ثلاث سنوات بعد أن اجتازت الشركة جميع المراجعات والتدقيقات الخاصة بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات الجودة القياسية طبقا للمواصفات الدولية؛ وهو ما يأتى فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض والارتقاء بقطاع الطيران المدنى المصرى فى شتى المجالات.

وبهذه المناسبة هنأ الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى جميع العاملين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية على هذا النجاح، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء تتويجا للجهود المبذولة من قبل العاملين فى شركة الملاحة الجوية والتزامهم بتطبيق كافة الإجراءات والمتطلبات الخاصة بشهادة الأيزو كما يؤكد على حرص وزارة الطيران المدنى وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة فى رفع مستويات الأداء وجودة الخدمات الملاحية المقدمة من خلال اتباع أفضل المواصفات العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية فى مجال نظم الاتصالات والرادارات وأنظمة الملاحة الجوية مما يعزز من ريادة الشركة فى الحصول على مثل هذه الشهادات والاعتمادات الدولية ويسهم فى الارتقاء والنهوض بمنظومة الطيران المدنى المصرى.

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية تنجح في تجديد اعتماد شهادة الايزو

وفى هذا السياق، أوضح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن هذا النجاح جاء فى ضوء ما تقدمه وزارة الطيران من دعم غير مسبوق فى تطوير منظومة الملاحة الجوية من خلال استحداث الأنظمة الرادارية بأحدث التقنيات العالمية بما يجعل المجال الجوى المصرى فى مصاف المجالات الجوية المرنة، وكذلك تطوير شبكة الأقمار الصناعية لتأمين نقل البيانات الرادارية والاتصالات الصوتية واتصالات المدى البعيد بالمواقع الرئيسية داخل القطر المصرى.

ومن جانبه أشار الكابتن إيهاب محيى الدين عزمى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية إلى أن تجديد شهادة الآيزو للمرة الثانية على التوالى يؤكد حرص والتزام الشركة بتطبيق كافة المعايير والمتطلبات الدولية فى مختلف القطاعات، مضيفًا أن الشركة تشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير منظومة الملاحة الجوية لتأمين سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوى والمطارات المصرية، لافتا أن الشركة قد نجحت فى إحداث نقلة نوعية فى مجال تطوير النظم الفنية والإدارية والتشغيلية وحصولها على شهادة الأيزو من الشركة العالمية المانحة (DNV) بعد اجتيازها لجميع المراجعات والتدقيق الخاص بتطبيق كافة الإجراءات ومتطلبات شهادة الايزو القياسية الدولية.