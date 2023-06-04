شرم الشيخ والغردقة.. درة التشغيل بالقارة الأفريقية

المطاران يسجلان أعلى معدل تشغيل بالمطارات السياحية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٣

مطار الغردقة استقبل 3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالى 22 ألف رحلة بزيادة 30.5%

وشرم الشيخ 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالى 16 ألف رحلة بزيادة 28% مقارنة بنفس الفترة العام الماضى

المجلس العالمى للمطارات ACI: مطار شرم الشيخ أفضل المطارات فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين.. والغردقة الخامس من حيث عدد الركاب

اعتماد وتجديد شهادة الأيزو 9001-2015 لمطار الغردقة.. وتجديد الترخيص ٣ سنوات

فى إطار الاستعدادات الحالية لاستقبال الموسم الصيفى لهذا العام، وفى ضوء الزيادة الملحوظة التى تشهدها المطارات بمناطق الجذب السياحى المصرى.. شهد كل من مطار الغردقة وشرم الشيخ الدوليين أعلى معدل تشغيل بالمطارات المصرية السياحية خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث استقبل مطار الغردقة الدولى ما يقرب من 3 ملايين و250 ألف راكب بإجمالى 22 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة قدرها 30.5% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضى، هذا وقد شهد مطار شرم الشيخ الدولى 2 مليون و250 ألف راكب بإجمالى 16 ألف رحلة جوية بمعدل زيادة 28% مقارنة عن نفس الفترة بالعام الماضى.

الفريق محمد عباس

وفى نفس السياق، استقبل مطار شرم الشيخ الدولى ضيوف المؤتمر السنوى لمجموعة بنك التنمية الأفريقية البالغ عددهم ٤٠٠٠ مشارك من حوالى ٨١ دولة من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية الأفارقة. حيث جاء مطار شرم الشيخ من بين أفضل المطارات فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للسائحين وذلك وفقاً للتقرير السنوى الذى أصدره المجلس الدولى للمطارات «ACI» حول أداء صناعة الطيران فى أفريقيا خلال عام 2022 وهو ما يعد إنجازاً لقطاع الطيران.

مطار الغردقة

محمد سعيد محروس

هذا وقد حصل مطار الغردقة الدولى على المركز الخامس وفقًا لتصنيف القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات ACI ضمن أول عشر مطارات أفريقية من حيث عدد الركاب، وفقا للأعداد المتزايدة للركاب والذى يؤكد حصول الراكب على أفضل تجربة سفر من مطار الغردقة بما يتماشى مع أعمال التطوير بإنشاء مبنى ركاب جديد لخدمة الرحلات الدولية والمحلية، بطاقة تستوعب ٧,٥ مليون راكب سنويًا لتصبح الطاقة الاستيعابية للمطار ١٣ مليون راكب سنوياً للقضاء تمامًا على أى تكدس أو ازدحام، وكذلك إنشاء مدرج جديد للطائرات بطول ٤ كم موازٍ للمدرج الحالى لخدمة أحدث الطائرات.

مطار شرم الشيخ

أحمد منصور

جدير بالذكر أن مطار الغردقة قد شهد طفرة قوية فى أعداد الركاب بحصوله على المركز الأول على مستوى المطارات فى عدد الركاب والطائرات للشهر الثالث على التوالى بعد أن نجح فى تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى نجاحه فى اعتماد وتجديد شهادة اعتماد الأيزو 9001-2015 ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية للمطارات على تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان والالتزام بتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرى ECAA.