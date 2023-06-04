سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار خلال تعاملات منتصف اليوم الاحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، استقرارا وثباتا سعريا على أخر رصد له صباح اليوم، واستقرت العملة الخضراء في بنك مصر وسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعره في البنك العربي الأفريقي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر، بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار خلال تعاملات منتصف اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، وتحرص بوابة الوفد على تقديم هذه الخدمات التسعيرية بصورة لحظية للوقوف على أخر المستجدت التي تطرأ على الساحة السلعية بكافة أنواعها وأشكالها، ولارضاء متابعي الوفد المهتمين بهذا الشأن، وجاءت أسعار العملة الخضراء على النحو الأتي:

سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الاحد في البنوك المصرية

الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر وسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي في منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي في منتصف تعاملات اليوم ليسجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي، حيث سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية بمنتصف تعاملات اليوم حالة من الاستقرار عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

شهد سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 25% منذ بداية العام الجاري، تحديدا في اجتماعه الثاني، وفي الاجتماع الأول والثالث قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت معدلات الفائدة، لتثبت حاليا عند 19.25 للإقراض و18.25 للإيداع.