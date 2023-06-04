مصر تشارك في المنتدى العالمي للتكنولوجيا بفرنسا

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المنتدى العالمي للتكنولوجيا، التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، المنعقد يوم 6 يونيو بمقر المنظمة في باريس، فرنسا، تحت شعار "استشراف المستقبل من خلال التكنولوجيا الحديثة".

وتهدف مشاركة مصر في المنتدى إلى تقريب المواقف والسياسات، والمساهمة في الحوار حول الابتكار المسؤول والحوكمة في عصر التقدم التكنولوجي السريع. وسيشارك ممثل عن وزارة الاتصالات في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وجلسة حول الفجوات الرقمية والتكنولوجية.

وكان قد تم الإعلان عن إنشاء المنتدى العالمي للتكنولوجيا خلال فعاليات المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الذي انعقد في ديسمبر 2022 وشاركت فيه وزارة الاتصالات. ويتضمن المؤتمر جلسات نقاشية رفيعة المستوى وجلسات فرعية، ويوفر منصة تجمع الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة بشركاء الصناعة والاتحادات التجارية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمجتمعات التقنية.

وتتمثل أهداف المنتدى في تعزيز الحوار الاستراتيجي القائم على الأدلة والتعاون الدولي والخبرات والمبادرات الدولية لمناقشة أبرز الموضوعات ذات الصلة بالسياسة الرقمية والتكنولوجية، وتحديد وتحليل التطورات التكنولوجية وتأثيراتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد والأمن والاستدامة والآثار المحتملة على السياسات والأطر التنظيمية. كما يهدف المنتدى إلى مناقشة النُهُج الناشئة لتحديات السياسات والفرص التي تطرحها التكنولوجيا الحديثة ونماذج الأعمال، ودعم تبادل أفضل الممارسات لحوكمة التكنولوجيا، فضلًا عن تعزيز الدور الريادي للمنظمة في وضع السياسات الخاصة بالتكنولوجيا ونشر مبادئ المنظمة على نطاقٍ واسعٍ.

وتنعقد الجلسة الافتتاحية على هامش الاجتماع الوزاري للمنظمة، وتركز على ثلاثة محاور شاملة بشأن تطوير التكنولوجيا المسؤولة والقائمة على القيم، هي كيفية ضمان تطوير ونشر تكنولوجيا أكثر مسؤولية ومراعاةً للحقوق، وكيف يمكن للتكنولوجيات الناشئة أن تسهم في دعم المجتمعات والتصدي لتغير المناخ، ودور الأطر التنظيمية للتكنولوجيا في اكتشاف الفجوات الرقمية والتكنولوجية وسدها بشكلٍ أفضل.