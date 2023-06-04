مركز شباب النجمة والحمران ينظم رحلة إلي نادي الألومنيوم

نظم مركز شباب النجمة والحمران التابع لإدارة شباب ابو تشت بمحافظة قنا، رحلة الي نادي الالومنيوم وكورنيش النيل بنجع حمادي وركوب المركب النيلي، وذلك ضمن خطة نادي الفتاة التابع لإدارة شباب ابوتشت.

من جهته أكد الدكتور عمر عمر على موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، علي أهمية رحلات اليوم الواحد. وأوضح محمد عبدالرحيم ان هذه المشروعات تعمل علي تعرف الفتيات علي معالم المحافظة، وشدد أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي دور مراكز الشباب في معرفة دور المؤسسات الرياضية الصناعية العملاقة.

واشارت شيرين ابوالسعود منسقة نادي الفتاة بالمديرية علي دعم الوزارة لانشطة نادي الفتاة واشراكهن في جميع المجالات.

واضاف احمد محمود حسانين مسؤل نادي الفتاة بالإدارة علي زيادة الوعي والثقافة والمعرفة بالقلاع الصناعية بالمحافظة.

وذكرت غادة ابوالوفا السيد مديرة مركز شباب النجمة والحرمان، ان هذا المشروع ضمن خطة نشاط نادي الفتاة بالمركز لشهر يونيو، موضحه ان الرحلة بدأت بالتجمع بالمركز وزيارة مصنع الالومنيوم بنجع حمادي وركوب المراكب النيلية بنجع حمادي وعمل فقرات ترفيهية وان هذا المشروع يأتي في ختام انشطة نادي .

يأتى ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، و الدكتور عمر عمر علي موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب و أنور محمد صدقي ابوعايد مدير عام الادارة.

وعلى صعيدا متصل، نظم مركز شباب الأوسط التابع لإدارة شباب نقادة جنوب قنا، مشروع مسابقه بحثية بعنوان ( رسولنا قدوتنا) ضمن خطة النشاط الديني بالمركز.

وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عمر موسى وكيل الوزارة و محمد عبد الرحيم وكيل المديرية للشباب و سلمي عبد الله مدير إدارة شباب نقادة.