الشرقية: إزالة 49 حالة تعدي بالمرحلة الثانية بالموجة الـ 21

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجو الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ولفت غراب إلى أن جهود الحملات أسفر في اليوم السادس بالمرحلة الثانية بالموجة الـ 21 عن إزالة 49 حالة تعدي على مساحة 2597 متر مباني و71 فدان و9 قيراط و13 سهم بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 26 حالة تعدي على مساحة 2597 متر مباني و23 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 71 فدان و9 قيراط و13 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.