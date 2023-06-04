قوات الدفاع الجوي الروسي تسقط 9 مسيرات أوكرانية في القرم

تعرضت شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا لهجمات جديدة بالدرون، فيما أعلنت كييف مرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بأن إعادة شبه جزيرة القرم هي من بين أهدافها الرئيسية في الحرب.

وقالت السلطات الموالية لروسيا في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014، اليوم الأحد، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة في منطقة دزانكوي بالقرم.

وقال أوليغ كريوتشكوف، المستشار في الإدارة التي عينتها موسكو في شبه جزيرة القرم في منشور على تلغرام: "ثمة أضرار لحقت بالنوافذ في عدة منازل بإحدى المناطق السكنية" جراء الحادث الذي وقع خلال الليل.

أكبر قاعدة عسكرية لموسكو

ولدى روسيا قاعدة جوية عسكرية بالقرب من دزانكوي، ويقول المسؤولون الأوكرانيون منذ فترة طويلة إن المدينة والمناطق المحيطة بها تحولت إلى أكبر قاعدة عسكرية لموسكو في شبه جزيرة القرم.

وأعلن سيرغي أكسيونوف، حاكم شبه الجزيرة الأوكرانية، الذي عينته موسكو، في تعليق على تليغرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية في القرم أسقطت خمس مسيرات أوكرانية ليل الأحد.

فيما قامت وسائل الحرب الإلكترونية بالسيطرة على أربع مسيرات أخرى، وفق قوله.

كما أضاف أن ثلاثة منازل وسيارتين تضررت في دجانكوي نتيجة تحطم إحدى المسيرات. كذلك، عثر على مسيرة غير منفجرة في أراضي منزل خاص.

في المقابل، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 3 مسيرات روسية، فضلا عن 4 صواريخ كروز.

واستولت روسيا على شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود وضمتها إليها من أوكرانيا في خطوة أحادية الجانب عام 2014، لم يُعترف بها دوليا.

يشار إلى أنه منذ أشهر، ارتفعت الهجمات بالمسيرات بين الطرفين في الحرب التي انطلقت في فبراير من العام الماضي (2022) بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت استهدافاً مكثفاً لبلدان روسية حدودية، ما أغاظ موسكو التي شنت ضربات على قلب كييف.

وغالباً ما يلجأ الطرفان المتحاربان إلى المسيرات كوسيلة رخيصة إلى حد ما في استهداف مواقع بعضهما بعضا، لاسيما أن الجانبين تكبدا خسائر مادية وبشرية خلال هذه الحرب التي يرجح العديد من المراقبين أن تستمر طويلاً بعد.

كما يرجحون أن يتعزز أكثر دور الدرون في هذه الحرب التي استنفرت العالم أجمع، وعمقت الانقسامات فيه أكثر بين معسكرين غربي وشرقي.

وأعلنت كييف مرات عديدة خلال الأشهر الأخيرة بأن إعادة شبه جزيرة القرم هي من بين أهدافها الرئيسية في الحرب.

ومن خلال السيطرة على شبه جزيرة القرم، التي تمثل مساحتها 4.5 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، استعادت روسيا ميناء سيباستوبول الكبير، حيث لديها أسطول عسكري منذ القرن الثامن عشر، والذي يوفر لها بابا إلى البحر الأسود، ومنه إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط.

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