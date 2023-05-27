رئيس برلمان القرم يصف زيلينسكي بـ "اللص الناجح"

أشاد رئيس برلمان شبه جزيرة القرم الروسية، “فلاديمير قسطنطينوف”، بالرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، واصفًا إياه بأنه لص ناجح جمع ثروته بفضل الأزمة في بلاده.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، قال قسطنطينوف: "انظروا بتمعن إلى الأزمة في أوكرانيا، جميع القادة هناك لصوص، لكن زيلينسكي هو الأكثر نجاحًا. لقد أشرك المجتمع العالمي بأسره في هذه العملية، وأصبحوا شهودًا طوعيًا ولا إراديًا على عرضه. كان الأمريكيون مُحقين بشأنه، لقد تجاوز كل توقعاتهم".

وفي 24 فبراير 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قِبل نظام كييف لأكثر من ثماني سنوات".

نزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية:

وحسب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تُقضي العملية بنزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية وإجبار كييف على الحياد، وتقديم جميع مُجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس القرم سيرغي أكسيونوف بأن برلمان المنقطة سيقوم يوم الأربعاء في الجلسة بتأميم مُمتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين بما في ذلك مُمتلكات أسرة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقال أكسيونوف في خطاب مُصور نشر في صفحته على "تلجرام": "اليوم لدينا في الجلسة (لبرلمان القرم) مجموعة أخرى من المُمتلكات (للتأميم) وبينها مصانع نبيذ كبيرة وهياكل مصرفية، وشقة مُدمن المُخدرات زيلينسكي ومُمتلكات أخرى لجميع أولئك الذين يُساهمون في النظام الإرهابي في أوكرانيا، وكما وعدت فلن يكسب أعداء روسيا المال في شبه جزيرة القرم الروسية".

كما شكر برلمان القرم على قراره بشأن تأميم مُمتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين.

واعتمد برلمان القرم، سابقًا، قرارًا حول تأميم مُمتلكات الأوليغارشيين الأوكرانيين الذين يقومون بأعمال عدائية تجاه روسيا، وبينهم رينات أحمدوف وإيغور كولومويسكي وأرسيني ياتسينيوك ونيستور شوفريتش وسيرغي تاروتا وغيرهم، وصرح أكسيونوف آنذاك بأن كُل عائدات بيع هذه المُمتلكات ستنفق على احتياجات المُشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأفاد المكب الصحفي لمكتب زيلينسكي أثناء الحملة الانتخابية في أوكرانيا في عام 2019 بأن زوجة زيلينسكي اشترت مُمتلكات في القرم وفق القوانين الأوكرانية في أبريل عام 2013 قبل انضمام القرم إلى روسيا.