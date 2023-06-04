مبادرة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بالقليوبية

شهدت قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية مبادرة مجتمعية لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تتناسب مع محدودي الدخل.

وقال إبراهيم الجلاد إن المبادرة مستمرة منذ أكثر من عامين لبيع كيلو اللحم البلدى بسعر رمزى ١٥٠ جنيهًا وكذلك ٢ كيلو أرز كهدية للمواطنين وذلك تحت شعار الخير في أمتى إلى يوم الدين وتحت شارات إيجابية أخرى منها "مبادرة احنا لبعض" في إطار رغبة القائمين عليها على الاتجار مع الله دون السعى وراء تحقيق أى مكاسب.

مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المتطوعين الشباب أسهموا في نجاح تلك المبادرة التى يتمنون أن تنتشر في كافة ربوع مصر تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لنشر القيم الإيجابية في المجتمع ونشر قيم الجمال الأخلاقي والترابط المجتمعي.

وأشاد أهالي القرية بالمبادرة متمنيين أن تنتشر في كافة ربوع المجتمع المصري.

حيث عقب محمد السيد القائم على أعمال التوزيع أنه تم ذبح ٤ عجول اليوم وتوزيعهم على المواطنين وكذلك التوزيع على المواطنين غير القادرين على الشراء مجانًا.