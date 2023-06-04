طلاب الأزهر يُبدعون بإنشاء موقع متخصص في الطاقة النظيفة.. فيديو

تمكن مجموعة من الطلاب بكلية الإعلام في جامعة الأزهر من إنشاء موقع متخصص في الطاقة النظيفة ويتناول آثارها على المجتمع.

قال الطالب محمود مقاوي أحد أعضاء فريق “ENERGY”، إنه ضمن مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر الذين نفذوا الموقع ليكون متخصصا في تناول أنواع الطاقة النظيفة وآثارها على المجتمع.

وأضاف أن المشروع يستهدف التوعية بأهمية الطاقة النظيفة والمشروعات التي تستهدفها الدولة في نطاق تفعيل محطات الجديدة والمتجددة لما لها من إيجابيات على البشرية والمجتمع بجانب الحد من آثار الوقود الأحفوري الذي بات العنصر البشري بسبب تأثيره على المناخ في السنوات القليلة الماضية.

الموقع يسلط الضوء على النقلة النوعية بمجال الطاقة النظيفة

وأوضح أن الموقع يتضمن مجموعة من الأخبار والتقارير والتحقيقات والحوارات الحصرية التي تواكب تطورات العصر الحالي مع إبراز دور الدولة المصرية في النقلة النوعية بقطاع الطاقة النظيفة وفقًا لرؤية 2030.

وأشار إلى أن مشروع تدشين الموقع جاء ضمن مشروعات تخرج قسم الصحافة والنشر للعام الجاري بمشاركة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة في قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام في جامعة الأزهر، وجرى إطلاق الموقع متضمنا العديد من مقاطع الفيديو والصور والإنفوجراف والفيديوجراف لتسهيل نشر المعلومات التي تخص مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة.

وتابع: "في الكلية نختار الجديدة خارج الصندوق والأفكار التي تواكب العصر، وحاولنا أن نختار فكرة نربط فيها مشروعنا بالمشروعات القومية، وبخاصة مجال الطاقة الذي يعتبر من أهم المجالات التي تسعى الدولة المصرية إلى تطويره بشكل مستمر والاستفادة منه بأكبر قدر".

وأكد، أن المجموعة تتكون من 10 أفراد، وكل فرد من المجموعة له دور معين مثل التصميم والمونتاج وإجراء اللقاءات مع المسؤولين، حيث يتم العمل على المشروع حتى يخرج بأفضل شكل يليق بكلية الإعلام في جامعة الأزهر.

الطاقة النظيفة هي الطاقة التي تنتج من مصادر طاقة متجددة ولا تسبب تلوثًا بيئيًا أو انبعاثات غازات الدفيئة، وتشمل مصادر الطاقة الشمسية والرياح والماء والحرارة الأرضية والكتلة الحيوية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد.