العاصفة الرملية تنتقل من مصر إلى سوريا

أعلن نائب رئيس الجمعية الفلكية السورية، عبد العزيز سنوبر، حول احتمال وصول العاصفة الرملية من مصر وإمكانية تأثر سوريا بها، بأن هذا يتوقف على اتجاه الرياح وهنا يحتمل وصول قسم منها، وفق روسيا اليوم.

وأشار سنوبر إلى أنّ العواصف الرملية لا تحدث عادة في سوريا، منوهاً إلى أن هذه العاصفة الرملية تدعى "الخماسين" وهي ظاهرة غير استثنائية في مصر وتحدث بشكل متكرّر.

وتأثرت سوريا خلال هذه الفترة من العام بتغيّرات مناخية وهطول كميات كبيرة من الأمطار في غير وقتها المُعتاد بعضها أدّى إلى تشكّل سيول وإلحاق ضرر بالمزروعات.

وأوضح سنوبر أن "كل دول العالم تشهد تغيرات مناخية وسببها الرئيسي هو الاحتباس الحراري والذي تسبب به النشاط البشري والإنسان والتلوث من عوادم السيارات والمصانع التي تبعث بكميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والتي تصعد إلى الغلاف الجوي في الأرض وتغيره".

وحذّر سنوبر من مشكلة كبيرة قد تواجهها البلاد إن لم يكن هناك تدخل بخطوات عملية من قبل الدول العظمى لضبط الاحتباس الحراري.

يشار إلى أن عدة محافظات مصرية، شهدت يوم الخميس الفائت، حالة من الطقس السيئ تسبّبت في مصرع وإصابة 5 أشخاص، إضافة إلى حجب الرؤية في بعض المناطق نتيجة للعواصف التربية التي تأثرت بها عدة محافظات مختلفة.