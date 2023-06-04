مخبأ تدخله من "باب الثلاجة".. ضبط عمالة وافدة للسعودية

الغاية تبرر الوسيلة، وطالما هناك عقل يفكر تبقى تبقى الحيلة بخير، دائما ما يلجأ الخارجين عن القانون لأفكار تقيهم أعين الأمن، ولكي يعيشون في أمان.

بعضهم ما يفكر في إنشاء خندق في المنزل للإختباء، وأخرين ينشؤون باب خلفية في حائط، وغيرها من القصص الغريبة والتي لاجدوى منها.

باب ثلاجة

في طريقة ولا أغرب، تخفى عدد من العمالة الوافدة في السعودية في مستودع يتم الدخول إليه من باب ثلاجة.

وأعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن فرقه وخلال قيامها بجولاتها الاعتيادية في منطقة الرياض ضبطت المخالفين.

وأظهر مقطع مصور نشره البرنامج على حسابه في تويتر، المخبأ وباب الثلاجة الذي استخدمته العمالة للدخول، مشيرة إلى أنها كشفت الحيلة وأحالتهم إلى الجهات المختصة.