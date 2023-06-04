الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

قناة السويس تدفع بثلاث قاطرات لسحب ناقلة بترول تعطلت

قناة السويس
قناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم الدفع  بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR والتي تعطلت ماكيناتها، وذلك خلال عبورها  للقناة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين. 

 وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بثلاث قاطرات،  شملت كل من قاطرة الإنقاذ "بورسعيد" بقوة شد 95 طنا والقاطرة "بورسعيد 2" والقاطرة "بورسعيد 3"، ويجري حاليًا العمل على توصيل القاطرات بالسفينة استعدادا لسحبها.

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رسالة طمأنة 

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام  حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال فور الانتهاء من قطر السفينة إلى الكم 17 ترقيم قناة لتستأنف القافلة عبورها مرة أخرى، فيما تنتظم حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب على أن يتم انتظار السفن في البحيرات الكبري مؤقتا حتى إتمام عملية قطر السفينة.

وأشار الفريق ربيع إلي امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

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