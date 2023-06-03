باريس سان جيرمان يودع ميسي

ودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي قبل خوض مباراته الأخيرة بقميص الفريق الباريسي، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي قضى موسمين بقميص باريس سان جيرمان، منذ رحيله عن برشلونة، ليبحث النجم الأرجنتيني عن وجهة جديدة لم تحسم بعد لكنها لن تخرج عن العودة إلى برشلونة أو الذهاب إلى الدوري السعودي.

وترك باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي رسالة وداعية إلى ليونيل ميسي، "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع ختام موسم 2022-2023 والنادي يتمنى، بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية".

وأضاف "باريس سان جيرمان يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والفائز باللونين الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبين في الدوري الفرنسي".

وقاد ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه بعد تعادله مع مضيفه فريق ستراسبورج، 1-1، فى اللقاء الذى جمعهما مؤخرا على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة.

يستعد مسؤولو الهلال السعودي لإبرام التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم صفوف الزعيم خلال الميركاتو المقبل.

وتداولت أنباء صحفية أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن اعتزام فريق الهلال السعودي للإعلان عن توقيع ليو ميسي الثلاثاء المقبل الموافق 6 يونيو 2023 بحسب ما علمته الصحيفة من مصادر داخل النادي.

وفقًا لما أوردته سبورت، ويكشف البرغوث عن قراره قريبًا حتى لا يحول القرار بشأن فريقه المستقبلي إلى مسلسل تلفزيونى.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق برشلونة بكل قوته لملاحقة ليونيل ميسي لكنه لا يزال غير قادر على تقديم عرض رسمي له ويمر الوقت دون حدوث تقارب نهائي بين مسؤولي الكتالوني والبرغوث لإتمام التعاقد.

وارتبط اسم ليونيل ميسي في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى فريق الهلال السعودي، في ظل العروض المقدمه من اتحاد جدة والنصر السعودي.