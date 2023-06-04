اتحاد العاصمة الجزائربطلا لكأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه

حسم نادي اتحاد العاصمة الجزائري لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

اتحاد العاصمة كان قد فاز في مباراة الذهاب خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف، لكنه خسر على ملعبه بهدف ليحسم اللقب بافضلية الأهداف خارج ملعبه.

سجل دجوما شاباني هدف يانج أفريكانز التنزانى فى الدقيقة السابعة من بداية المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وكان اتحاد العاصمة قد تأهل إلى نهائي الكونفدرالية على حساب أسيك ميموزا الإيفواري، بهدفين دون رد، بينما تاهل يانج أفريكانز على مارومو جالانتس الجنوب أفريقي 4-1.

وتوج اتحاد العاصمة ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه ليدون اسمه في سجل الأبطال في القارة السمراء.

ويحصل الفائز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على مبلغ مليون و250 ألف دولار، فيما يحصل الوصيف على مبلغ 625 ألف دولار ، بينما يتلقى الخاسر في المربع الذهبي مبلغ 450 ألف دولار لكلا الفريقين.



اتحاد العاصمة الجزائري

ينطلق اليوم الأربعاء مباريات دور إياب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ويلتقي اتحاد الجزائر مع نظيره أسيك ميموزا بطل كوت ديفوار، مساء اليوم الأربعاء في نصف النهائي، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية.

وكان اتحاد الجزائر تعادل سلبيا أمام أسيك ميموزا والتي جمعت بينهما على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويلتقي اتحاد الجزائر مع أسيك ميموزا على ملعب عمر حمادي5 جويلية، في نصف نهائي الكونفدرالية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

وسيحتاج الفريق الجزائري الفوز بعد التعادل السلبي، وفي حال التعادل السلبي في مباراة الإياب أيضًا سيتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح.



في نفس الدور، يلتقي يانج أفريكانز التنزاني مع مارومو جالانتس الجنوب إفريقي لحسم المتأهل للنهائي، الذي سيواجه الفائز من لقاء اتحاد الجزائر وأسيك ميموزا.



وكان يانج أفريكانز فاز على مارومو جالانتس الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين نظيفين، في لقاء الذاهب على على الملعب الوطني مكايا بالعاصمة التنزانية في دور نصف النهائي.



ويحل يانج أفريكانز ضيفا على نظيره مارومو جالانتس بملعب رويال بافوكينج في جنوب إفريقيا في إياب دور نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمع بينهما في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.



ويحتاج ماورمو جالانتس صاحب الأرض في مباراة اليوم للفوز بنتيجة أكثر من هدفين من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، بينما يكفي يانج أفريكانز التعادل أو الفوز أو الخسارة بأقل من هدفين للصعود إلى النهائي.



وكان الفريق الجنوب أفريقي أقصى بيراميدز من البطولة في دور ربع النهائي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، رغم ذلك حقق بيراميدز رقما قياسيا في البطولة الأفريقية بعدما أصبح بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي ينجح في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الرابعة على التوالي، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه أي فريق آخر سواء في مصر أو في قارة أفريقيا.