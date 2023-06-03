أحمد موسى يشيد بافتتاح مقر الأهلي الرابع.. رموز زملكاوية حضروا الافتتاح (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى،بحفل افتتاح مقر النادي الأهلي الرابع بالقاهرة الجديدة الخميس الماضي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء ليوم السبت: "حفل الافتتاح تكريم لعائلة الاهلي كلها، ورأينا في الافتتاح رموز النادي الاهلي بأكملهم"، مضيفا:" الاهلي عمل أروع فرع نادي في مصر".

نجوم الزمالك والاهلي في حفل الافتتاح

وأضاف أحمد موسى:" كان هناك نجوم متواجدين من الزمالك والاهلي في حفل الافتتاح"، متابعا: "هو دا النادي الأهلي، وكل التحية للكابتن محمود الخطيب وكافة الشخصيات العامة التي حضرت حفل الافتتاح".

وأردف أحمد موسى :" عائلة النادي الاهلي كلها كانت متواجدة في الافتتاح “، مضيفا:” الاحتفالية كانت رائعة، والفرع الجديد للنادي الأهلي مقام على مساحة 50 فدان".

وانطلقت، الخميس الماضي، مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

وتوافد السادة الحضور من الساعة السادسة مساء، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

وشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

من جانبه أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته بإفتتاح فرع جديد للنادي الأهلي بالتجمع الخامس مؤكدا علي أن هذا الحدث وسام علي صدر مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وواصل قنديل بأن المجلس يسعي دائما للإقدام علي مثل هذه الخطوات الناجحه لإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان، ومن ثم رفع اسم وشأن النادي في جميع المحافل

أبرز الحضور في حفل إفتتاح فرع التجمع الخامس



وحضر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق وسيف الوزيري رئيس شركة استادات لحضور حفل افتتاح الفرع الرابع للنادي الأهلي بالتجمع الخامس كما حضر العديد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية مثل طاهر أبو زيد وإبراهيم حسن وفرج عامر وحسن مصطفى ومحمد عامر ورمضان السيد، وآخرون من رموز الرياضة المصرية والإعلام الرياضي.