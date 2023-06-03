مهند شعبان يحقق ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث ويتأهل إلى أولمبياد باريس

توج مهند شعبان لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث بذهبية منافسات نهائي كأس العالم والتي تستضيفها تركيا خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيو.

وحقق مهند 1496 نقطة متفوقا على الإنجليزي جوزيف تشونج بطل أولمبياد طوكيو صاحب المركز الثاني والذي حقق 1494 نقطة ليضمن تأهله إلى اولمبياد باريس، حيث يتأهل صاحب المركز الأول بنهائي كأس العالم مباشرة الى اولمبياد باريس 2024.

وكان مهند قد احتل المركز الأول في نصف النهائي الأول برصيد 250 نقطة.

ويخوض المنتخب المصري نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالستة لاعبين الذين تأهلوا من التصنيف النهائي لمراحل كأس العالم بوقوعهم ضمن أفضل 36 لاعبًا في تصنيف كأس العالم

وضمت قائمة السيدات هايدي عادل القائمة وملك اسماعيل وسلمي أيمن.

فيما ضمت قائمة الرجال:

مهند شعبان، ومحمد الجندي و معتز وائل، فيما أعلن أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو عن عدم مشاركته بالبطولة بسبب الإصابة.

كما يخوض الثنائي أميرة قنديل وإسلام حامد منافسات التتابع المختلط.

ويرأس البعثة الدكتور شادي عبد العزيز امين الصندوق ويرافقه عصام فاروق ادارياً البعثه.

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد الصباحي مدير فني السلاح، وديفيد عبد الملاك مدير فني السلاح، وهشام سليمان مدير فني الجري، وابراهيم سكر مدير فني الرماية، وياسر عصر مدير فني الفروسية، والدكتور محسن محسن للعلاج الطبيعي.