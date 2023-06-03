مصر تفوز بفضية وبرونزية في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة 2023

اختُتمت فعاليات النسخة السادسة من أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة، التي استضافتها مصر في الفترة من 26 إلى 30 مايو. وحقق الفريق المصري الميدالية الفضية بعد رومانيا، كما فازت مصر أيضًا بميدالية برونزية.

وتولت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تنظيم المسابقة الدولية بمقرها في بورسعيد، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشارك فيها عددٌ من الأفرقة من دول مختلفة.

وأولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة هو مسابقة كبرى لعلوم الحاسب، تهدف إلى تشجيع طلاب المرحلة الثانوية على الاهتمام بالمعلوماتية والبرمجة ومهارات حل المشكلات، علاوة على تنمية روح العمل الجماعي التي تتبناها المسابقة لتبادل المعرفة والخبرة بين الشباب ذوي الاهتمامات والمؤهلات المتشابهة، إذ يشارك الطلاب من خلال أفرقة مكونة من أربعة طلاب، مستخدمين جهازين حاسب آلي فقط لكل فريق.

وجدير بالذكر أن مصر انضمت رسميًا للدول الأعضاء في أولمبياد المعلوماتية الدولي للأفرقة لطلاب المدارس في عام 2021.

وكانت قد تأهلت الثلاثة أفرقة الفائزة في نهائيات الأولمبياد المصري للمعلوماتية للأفرقة لتمثيل مصر في المسابقة الدولية. وانعقدت نهائيات الأولمبياد المصري للمعلوماتية للأفرقة خلال شهر مارس بمقر الأكاديمية ببورسعيد، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وانطلقت تصفيات أولمبياد الأفرقة بمصر في شهر نوفمبر الماضي من خلال أربع مسابقات انعقدت عبر الإنترنت على مدار أربعة أشهر لاختيار أفضل الأفرقة للمشاركة في النهائيات المحلية التي يتم من خلالها اختيار الأفرقة الفائزة لتمثيل مصر في نهائيات المسابقة الدولية.

وقدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم للمسابقة الدولية من خلال توفير أجهزة الحاسب الآلي، كما تشرف الوزارة على تنفيذ برامج التدريب على مسابقات أولمبياد المعلوماتية المحلية والإقليمية والدولية وذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين وزارة الاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بهدف تأهيل الشباب المصري وتطوير مهاراته في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.