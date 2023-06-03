الاتصالات تنظم فعالية DEBI-X في إطار مبادرة بُناة مصر الرقمية

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع معهد "بيرلتز" ومؤسسة "ديل كارنيجي"، فعالية DEBI-X في إطار "مبادرة بُناة مصر الرقمية" يوم 30 مايو في القاهرة.

تمثل الهدف الرئيس من الحدث في استعراض التجارب الحياتية للطلاب الملتحقين بالمبادرة لاكتشاف المواهب وتشجيع الطلاب على التعبير عن أنفسهم بهدف تنمية مهارات التواصل وخلق جوٍ من المنافسة بين طلاب المبادرة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الفعالية، شارك طلاب المبادرة في حوارات نقاشية مُلهمة وتحفيزية، تناولت عدة مواضيع، مثل الثقة بالنفس ومعرفة الثقافات المختلفة وتعلمها، ومواجهة الصعوبات والتغلب على التحديات، كما تم طرح أسئلة حول القطاعات المهنية المتاحة، وغيرها من المواضيع الأخرى. وفي نهاية الفعالية، تم توزيع جوائز للطلاب المميزين، إذ تم تقييمهم بناء على أدائهم وتفاعلهم في المبادرة.

مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بهدف بناء كوادر تقنية عالية التخصص وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري عن طريق تدريب 1000 متدرب سنويًا من طلاب كليات الهندسة وعلوم الحاسب في عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والفن المعماري الرقمي.