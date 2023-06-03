لين الصعيدي نجمة طيور الجنة تعلن تخرجها من المدرسة

فاجأت المنشدة الأردنية لين الصعيدي، أحد أطفال نجوم قناة طيور الجنة، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باحتفالها بتخرجها من المدرسة، إحدى المدارس الدولية في العاصمة عمّان.

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المنشدة الأردنية تعلن تخرجها من المدرسة





المنشدة الأردنية تعلن تخرجها من المدرسة



نشرت المنشدة الأردنية لين الصعيدي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل تخرجها من المدرسة.

لين الصعيدي تحتفل بتخرجها من المدرسة





وظهرت لين الصعيدي، بالصور التي نشرتها عبر حسابها في إنستجرام، والتي تغييرت ملامحها مع مرور السنوات. وهي مرتدية ملابس التخرُّج، إلى جانب والدها المنشد عمر الصعيدي، وكذلك والدتها وشقيقتها الصغرى.







المنشد الأردني عمر الصعيدي يعلق على تخرج ابنته لين



وعلق المنشد الأردني عمر الصعيدي، على منشور لين والتي أعلنت من خلاله تخرجها من المدرسة، قائلًا: ألف مبروك حبيبي ويلا شدي حيلك اللي جاي أحلى إن شاء الله.



المنشد الأردني عمر الصعيدي يعلق على تخرج ابنته لين

من هي لين الصعيدي





لين الصعيدي، هي مواليد نوفمبر 2005، تبلغ من العمر 18 عامًا، بدأت الغناء في عمر 5 سنوات وكانت واحدة من نجوم قناة طيور الجنة، وكانت تغني بمشاركة والدها المنشد الأردني عمر الصعيدي، ومن أبرز الأغاني التي شاركت فيها لون عينيك وأنت الحياة.

