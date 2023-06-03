إشادة واسعة وحضور كبير.. نجاح تنظم كأس القنصلية المصرية في ميلانو

لاقت بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة فى كرة القدم ٢٠٢٣، إشادة واسعة اهتمام كبير وحضور من قبل شباب الجالية المصرية بإيطاليا وعدد من العائلات الرياضية الكبيرة ولاعبين من مختلف الأعمار الذين يلعبون كرة القدم في شمال إيطاليا وبالأخص ميلانو.

كأس القنصلية المصرية بميلانو في كرة القدم

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

وحظيت هذه البطولة بحضور مميز للأسر المصرية والشباب والاطفال خلال البطولة، والذي عكس تلاحم وترابط ابناء الجالية في جو ساده السرور والود والتعاون من خلال مشاهدة البطولة.

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

نظمت "مجموعة تحالف من أجل مصر" بالمشاركة مع "جمعية لوتس" بميلانو، يوما رياضيا كرويا مع العائلة الرياضية الكبيرة وكرة القدم للهواة، حيث تجمع لاعبون بمختلف أعمارهم لخوض بطولة كأس القنصلية المصرية في كرة القدم للعام السادس على التوالي، وهي البطولة التي تجمع شباب الجالية المصرية بإيطاليا في يوم رياضي مميز.

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

من أجل مصر بإيطاليا ينظم كأس القنصلية المصرية

وشهد اليوم حضور العديد من الإيطاليين والمصريين وبعثة القنصلية المصرية في ميلانو، وحضور السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام بميلانو، وبعض أعضاء البعثة الدبلوماسية.

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

وبدأت البطولة بنظام الدوري وتجميع النقاط، ومن ثم التصفية بين عدد من الفرق في الأدوار النهائية، من خلال أربع مجموعات وصعود اوائل الفرق في المباريات النهائية للبطولة، وتم تسليم الكؤوس والميداليات للفائزين والمشاركين عقب انتهاء فاعليات البطولة.

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

جانب من بطولة كأس القنصلية المصرية السادسة بميلانو

وفاز بالمركز الأول فريق "دهمشة ٢"، وحصد المركز الثانى فريق "نانسي ٢٠٠٠", ويحرص المنظمين سنويا على الاستمرار فيه وهو جمع شمل الجالية المصرية وجعلهم عائلة متحابة، مشيدًا الدكتور على حرحش، بالاحتفالية الكبيرة لجالية المصرية في إيطاليا، منوهًا أنه تم تنظيمها يوم الجمعة وهو عيد الجمهورية الإيطالية مما سمح للجميع الحضور لحفل هذا اليوم الرياضي.

وأضاف أن الرياضة خاصة لعبة كرة القدم عامل رئيسي في تقريب المسافات بين افراد المجتمع الواحد وبين الشعوب وبين ممارسيها ومحبيها في جميع انحاء العالم ونري انها تعزز وتقوي اواصر الصداقة بين المصريين بالخارج وتجعلهم أسرة وكيان وفريق واحد.