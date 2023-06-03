روسيا تتصدى لستة صواريخ أطلقتها القوات أوكرانية على بيرديانسك

قامت القوات الروسية، اليوم السبت، بإسقاط ستة صورايخ أطلقتها قوات نظام كييف على مدينة بيرديانسك بمقاطعة زابوريجيا، حسب ما أفادت إدارة المدينة الروسية.



ووفقا لبيان السلطات: "حوالي الساعة 18:40 بالتوقيت المحلي، سمع دوي سلسلة انفجارات في مدينة بيرديانسك، ناجمة عن محاولة نظام كييف الإرهابي مجددا استهداف المدنيين"، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت الخدمات العملياتية للمقاطعة، إلى أن نظام الدفاع الجوي أسقط ستة صواريخ أطلقت على بيرديانسك.

كييف تهاجم بيرديانسك

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، هزت انفجارات عنيفة، مدينة بيرديانسك الأوكرانية، الواقعة تحت سيطرة روسيا، وشوهدت أعمدة الدخان في ميناء بيرديانسك في زابوريجيا أوبلاست الأوكرانية.

وأظهرت لقطات متداولة على موقع تويتر، سحب دخان فوق الميناء، وقال الحاكم المُعين من قبل روسيا، فلاديمير روغوف، إن عدة انفجارات وقعت في بيرديانسك، متهما كييف بمهاجمة المدينة.

و كشفت نقابات العمالة الأوكرانية، في تقرير لها، أن العمال في محطة الطاقة النووية "زابوريجيا" التي تسيطر عليها روسيا، يُجبرون على العمل القسري والانضمام إلى النقابات.

ولفتت النقابات الأوكرانية، إلى تحويل محطة زابوريجيا إلى قاعدة عسكرية من قبل القوات الروسية، كما ينتشر بها أفراد عسكريون مسلحون بدون تصاريح.

واتهمت موسكو، بعدم احترام لوائح السلامة من الحرائق ولا إجراءات السلامة الأخرى في المبنى.

وفي السياق، واصلت القوات الأوكرانية مهاجمة منطقة بيلغورود الحدودية، في وقت نفت سلطات بيلغورود دخول قواتٍ أوكرانية لمدينة شيبينكو.

وتشهد بيلغورود الروسية عمليات نزوح مستمرة مع مواصلة القصف.

وأعلن حاكم المنطقة "فياتشيسلاف غلادكوف" إصابة ثمانية أشخاص في قصف أوكراني جديد خلال الليل على بلدة "شيبيكينو".

وقال غلادكوف إنه يتلقى تقارير عن المزيد من الإصابات جراء الضربات الصاروخية الأوكرانية.. وأضرارٍ لحقت بمنازلِ وبناياتٍ سكنية.. وقذائفَ اخترقت الجدران في بعض الحالات.

كما أعلن أنه من يرغب بمغادرة مدينة شيبيكينو يمكنه التقدم لبلدية المدينة وسينال المساعدة.

وقال الحاكم إن الوضع في شيبيكينو مخيف حقا بالنسبة للأطفال وكبار السن وللجميع، ولهذا اتخذنا قرارا بمساعدة كل من يرغب بمغادرة شيبيكينو مؤقتا.

وأشار غلادكوف إلى أن القوات الروسية في المنطقة عملت جيدا على نقل النساء والأطفال وكبار السن عندما دخل مقاتلون أوكرانيون إلى غرايفو رون.

وكان حاكم المدينة قدم تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين حول الوضع في الإقليم، حيث تعرضت المنطقة لقصف شديد طال أطراف الإقليم الغربية والجنوبية.

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