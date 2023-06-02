Diia تطبيق يتتبع القوات الروسية في أوكرانيا

تم انتخاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في عام 2019 بناءً على تعهد بوضع "الدولة في هاتف ذكي". لقد أصبح هذا الجهد أكثر تعقيدًا ولكنه أيضًا أكثر إلحاحًا نتيجة للغزو الروسي.

أخبر ميخايلو فيدوروف ، نائب رئيس الوزراء ووزير التحول الرقمي ، الرجل الذي يقود المبادرة ، أكسيوس أن زيلينسكي كلفه بـ "إنشاء نظام حوكمة أكثر ملاءمة" في العالم.

يوفر التطبيق الناتج ، Diia ، للمواطنين معرفًا رقميًا ويسمح لهم بتسجيل شركة أو الحصول على العشرات من الخدمات الحكومية الأخرى دون الانتظار في طابور أو مطالبتهم بدفع رشوة ، وهو أمر شائع جدًا.

قال فيدوروف إن 19 مليون أوكراني يستخدمون الآن تطبيق Diia ، وتم تنزيل التطبيق على 70٪ من الهواتف الذكية في أوكرانيا. تتم إضافة ميزات جديدة بانتظام ، وكل وزارة حكومية لديها الآن "كبير مسؤولي التحول الرقمي" لدفع هذه العملية إلى الأمام.

لم يتوقع فيدوروف ، البالغ من العمر 32 عامًا ، إطلاق بعض الوظائف الأحدث.

يمكن للأوكرانيين استخدام Diia لطلب المساعدة في الإخلاء أو تقديم مطالبة إذا تضرر منزلهم من جراء القصف الروسي. وفقًا لفيدوروف ، تم شراء ما يقرب من مليون سندات حرب باستخدام التطبيق.

باستخدام ميزة "العدو الإلكتروني" ، يمكنهم أيضًا إرسال تقارير وحتى مقاطع فيديو لتحركات القوات الروسية. وأوضح فيدوروف لـ Axios: "هناك نظام للتوعية بالأوضاع ويتم إدخال هذه المعلومات في هذا النظام". "وبعد ذلك بالطبع عليهم [الجيش] التحقق - يستخدمون صور الأقمار الصناعية ، ومصادر أخرى - قبل أن يتخذوا إجراءات بشأنها."

عندما واجه ملايين الأوكرانيين انقطاع التيار الكهربائي خلال نهائي كأس العالم في ديسمبر ، قرر فريق فيدوروف بث المباراة على ديا. شاهد أكثر من مليون شخص.

قدم فيدوروف عرضًا تقديميًا رائعًا حول التطبيق - مكتملًا بعنوان مسجل مسبقًا من Zelensky - قبل منزل مزدحم في مسرح وارنر بواشنطن يوم الثلاثاء.

قالت سامانثا باور ، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، التي قدمت وكالتها التمويل للمساعدة في إطلاق Diia ، إن التطبيق منح الكونجرس والإدارة الثقة في أن مليارات الدولارات التي يقدمونها للحفاظ على عمل الحكومة الأوكرانية يتم تخصيصها بطريقة شفافة.

أعلنت باور عن برامج تجريبية لبناء تطبيقات مماثلة في كولومبيا وكوسوفو وزامبيا. أطلقت إستونيا بالفعل تطبيقها الخاص على أساس Diia ، والذي قال فيدوروف لـ Axios إنه "شكرنا لهم" على توفير الأسلحة والمساعدات.

قال فيدوروف إن أوكرانيا لا تتوقع أن تُدفع مقابل مشاركة التكنولوجيا الخاصة بها. "لم نفكر حقًا في كيفية كسب المال. نحن نفكر في هذا كقيمة يمكن لأوكرانيا تصديرها."

نعم ، ولكن: يثير وضع "الحالة في الهاتف الذكي" مخاوف تتعلق بالخصوصية ، سواء من المراقبة الحكومية أو الهجمات الإلكترونية الخارجية.

قال فيدوروف إن البيانات مخزنة في سجلات منفصلة وليس من خلال التطبيق نفسه. يعمل فريقه على تطوير ميزة يتم بموجبها إخطار المستخدمين من خلال Diia بأي طلبات للوصول إلى بياناتهم ، مثل عندما يبحث الطبيب عن سجلات طبية.

قال فيدوروف إن الأمن السيبراني كان أولوية قصوى منذ البداية. وقال في عرضه إن روسيا حاولت شن هجمات إلكترونية على الأنظمة الأوكرانية ، بل وضربت مركزًا لالتقاط البيانات الحكومية بصاروخ في وقت مبكر من الحرب ، لكن لم يتم اختراق بيانات المستخدم.

ما يجب مشاهدته: قال فيدوروف إنه تم إطلاق Diia كجزء من جهد لبناء أوكرانيا في اقتصاد متقدم تقنيًا قائم على الخدمات.

لدى أوكرانيا الآن المزيد من الشركاء الدوليين لهذا الجهد - تعمل Google و Visa ، بالإضافة إلى حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، مع وكالة فيدوروف - لكن ملايين الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا غادروا نتيجة الحرب.

قال فيدوروف: "نريد خلق ظروف تجعلهم يرغبون في العودة" ، مثل توفير تدريب مجاني للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات وخفض الضرائب على قطاع التكنولوجيا.