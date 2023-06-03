تراجع أسعار زيت الطعام في الأسواق خلال أيام| فيديو

كشف متي بشاي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار الزيوت عالميًا بنسبة 8.5%، متابعًا أن الزيوت الخاصة بالفول والصويا والنخيل أسعارها انخفضت عالميًا.

زيت الطعام

وذكر متي بشاي، أن مصر تستورد 95% من احتياجات الأسواق المحلية من الزيوت، وننتج 5% فقط، قائلًا:" أن الشهور المقبلة ستشهد انخفاضا جديدًا في أسعار الزيوت .

تراجع أسعار زيت الطعام في الأسواق خلال أيام

وشدد على أهمية وقوف التجار إلى جانب الدولة في الأزمة الحالية والالتزام بالسعر المحدد لتجاوز الأزمات، قائلا: "ليس معنى انخفاض الأسعار عالميا انخفضها محليًا على الفور ، لكن سيحدث الانخفاض تدريجيًا".

وعن ارتفاع أسعار البن في الأسواق، أوضح أن بعض التجار استغلت الظروف الحالية، ورفعت قيمة منتجاتها دون قرار رسمي، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار دون داعي يزيد من تفاقم الأزمة.

تراجع أسعار زيت الطعام في الأسواق خلال أيام

وتجري وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، فحصا لعروض الشركات التي ستتقدم لمناقصة توريد زيت خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبلغ 1000 طن زيت صويا، و500 طن زيت عباد.

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ويجري التسليم خلال الفترة من 20 مايو إلى 15 يونيو 2023، حيث يتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أبريل الجارى، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات

كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز .

تمديد معارض أهلا رمضان

على جانب آخر، تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض " أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.

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