الداخلية تضبط مروج فيديوهات الأسلحة تفاصيل

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أحد الحسابات الشخصية على موقع "تيك توك" مقاطع فيديو لصاحب الحساب يقوم بالترويج لبيع عدد من الأسلحة البيضاء.

بالفحص تم تحديد مستخدم الحساب المُشار إليه وتبين أنه (طالب - مقيم بالدقهلية).. أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية، كما تبين وجود تحويلات مالية بالمحفظة الإلكترونية المرتبطة بهاتفه المحمول تؤكد نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (شخص آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) وبحوزتهما ( مبالغ مالية العملات "محلية – أجنبية" وبمواجهتهما اعترفوا بحوزتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى.



الداخلية تضبط مخدرات باكثر من مليون جنيه



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة النجيلة بمحافظة مطروح) تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة النجيلة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن مطروح من استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة "بدون لوحات معدنية " بدائرة القسم، وبحوزتهما (164 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16,400 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,150,000) مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.