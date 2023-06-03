مناقشة الخطوات النهائية لدار إقامة كبار الفنانين.. صور

أقام مجلس الأمناء برئاسة الدكتور أشرف زكي ؛ نقيب المهن التمثيلية، مناقشة داخلية لاستعدادات التشغيل الفعلي لدار إقامة كبار الفنانين في مدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك من أجل البدء فعلياً في استقبال الفنانين بدار المسنين؛ وهو أحد مشروعات مؤسسة القوة الناعمة للرعاية.

وأعلن مجلس أمناء دار إقامة كبار الفنانين التابع للمؤسسة عن الخطوات النهائية التي وصلوا إليها للبدء فعلياً في تشغيل الدار.

تكريم أشرف زكي من البيت الفني للفنون الشعبية

ويشار إلى أن تم تكريم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضمن احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية وتكريم العديد من الفنانين.

منهم: الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

بالإضافة إلى تكريم الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق، والفنانة صفاء أبو السعود، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك على مسرح البالون، تحت رعاية اللجنة النقابية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية.

وحرص على حضور الاحتفالية كل من: الفنانة نهال عنبر، منير مكرم، إيهاب فهمي، لقاء سويدان