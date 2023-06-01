وزير الرياضة يفتتح فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة.. صور

بحضور الخطيب..

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع نادي الأهلي الجديد بالقاهرة الجديدة، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام وعدد من رموز الكرة المصرية.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب علي افتتاح فرع النادي الرابع بالقاهرة الجديدة مشيدا بالطفرة الهائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، مؤكدا انه يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية، مضيفاً ان كل منشأ رياضي يضاف إلى خريطة الكرة المصرية يبقي بمثابة إضافة كبيرة للرياضة المصرية بشكل كبير.

الأهلي نموذجا في عملية النهضة الإنشائية تحت قيادة المجلس الحالي

وأكد "صبحي" أن الرياضة المصرية تلقي كل الدعم من الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن الأهلي يبقي نموذجا في عملية النهضة الإنشائية تحت قيادة المجلس الحالي.

ومن جانبه، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير علي دورها ودعمها وتذليلها لكافة العقبات لخروج النادي بهذا الشكل مضيفا أن النادي يقدر الأعباء الكثيرة على الوزارة، وفي نفس الوقت يثق في تقديرها لرسالة الأهلي الوطنية ودوره في دعم المنتخبات.

وزير الرياضة يفتتح فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

محمود الخطيب

فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة

افتتاح فرع نادي الأهلي بالقاهرة الجديدة