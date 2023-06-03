أشرف زكي : ليس لدي صفحة عبر فيس بوك.. وأتخذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفتي

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أنه ليس لديه أي علاقة بصفحات تحمل إسمه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك؛ مشيراً إلي أن هناك أشخاص ينتحلون صفته من خلال صفحات وهمية تقوم بالحديث والمراسلة مع بعض الأشخاص.

وقال الدكتور أشرف زكي؛ أنه سوف يقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف علي هذه الأمور؛ مشيراً أنه ليس لديه اي صفحة حقيقية تخصه علي موقع "فيسبوك".

تكريم أشرف زكي من البيت الفني للفنون الشعبية

ويشار إلى أن تم تكريم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضمن احتفالية اللجنة النقابية للبيت الفني للفنون الشعبية وتكريم العديد من الفنانين.

منهم: الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ والمخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

بالإضافة إلى تكريم الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية الأسبق، والفنانة صفاء أبو السعود، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وذلك على مسرح البالون، تحت رعاية اللجنة النقابية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية.

وحرص على حضور الاحتفالية كل من: الفنانة نهال عنبر، منير مكرم، إيهاب فهمي، لقاء سويدان