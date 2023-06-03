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السبت 03 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

إزالة 114 حالة تعد على أملاك الدولة ببنى سويف

ازالة التعديات ببنى
ازالة التعديات ببنى سويف

 أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار  العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 21  لإزالة التعديات  الجاري  تنفيذها  تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة ،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم  الخميس الماضي  إزالة  25 حالة تعد على مساحة 750 متر أراض تابعة لحرم الري ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 114حالة  101حالة تعد مباني +13 حالات زراعات   وذلك بعد مرور أسبوع منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 21  والتي بدأ تنفيذها السبت 27 مايو الماضي

تجدر الإشارة إلى  أن الموجة الحالية من حملات الإزالة قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19مايو الجاري ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد  مبانى وزراعات وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر  حتى 16 يونيو المقبل  وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال  الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو  المقبل

 

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الجريدة الورقية