طلب صارم من نانسي بيلوسي لراغب علامة

كشف الفنان اللبناني راغب علامة، عن تنفيذه لما طلبته نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة، على خلفية مشاركتهما في حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة آل السيف.

اقرأ أيضًا.. راغب علامة يلتقي بالجمهور المصري في هذا الموعد





طلب نانسي بيلوسي لراغب علامة بحفل زفاف ولي العهد الأردني





ونشر الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو له أثناء لقائه برئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



نانسي بيلوسي تريد سماع أغنية نفرح بالحسين



وظهرت نانسي بيلوسي، وهي تطلب سماع أغنية نفرح بالحسين، التي قدمها راغب علامة، حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة آل السيف.

نانسي بيلوسي تتفاعل مع راغب علامة وأغنية نفرح بالحسين





وظهر راغب علامة بالفيديو، وهو يغني الأغنية لنانسي بيلوسي، وتفاعلت رئيسة مجلس النواب مع غناء الفنان اللبناني بالكلمات والألحان.





وعلق الفنان راغب علامة، على الفيديو، قائلًا: كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين لايف.

الفنان راغب علامة يوجه رسالة خاصة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي





ووجه راغب علامة رسالة خاصة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، قائلًا: أنت بيلوسي، جوهرة ثمينة وكان لقاؤك شرفًا عظيمًا.



موعد طرح أغنية نفرح بالحسين بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني





وكان الفنان اللبناني راغب علامة، قد طرح أغنية نفرح بالحسين قبل أيام قليلة من حفل الزفاف، وقد كانت إهداءً للعروسين، بمناسبة زفافهما.



فريق عمل أغنية نفرح بالحسين بمناسبة حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة آل السيف



وجاءت أغنية نفرح بالحسين من كلمات وألحان فراس إسكندر، وتزامن طرحها مع وصول راغب علامة للعاصمة الأردنية عمّان لإحياء حفل جماهيري كبير، في ستاد عمّان الدولي.





وجاء في مطلع الأغنية: "الأردن بالحبّ ولا أقوى.. والفرح نجومه عم تضوي.. فرح الحسين ورجوة.. الأردن فرحان.. ومن عزّ جبين سيّدنا.. ولمعة عينيْن ملكتنا.. عمّان عَ عِرسُن عزمتنا.. جينا يا عمّان".



