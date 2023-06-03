مادونا: لا أستطيع إخراجها من رأسي

شاركت نجمة البوب الأمريكية مادونا، متابعيها الفيديو الترويجي لأغنية Popular الخاصة بمسلسل The Idol، والتي تخوض بطولته بالتعاون مع الفنان الكندي ذا ويكند، والأمريكي بلاي بوي كارتي.



اقرأ أيضًا.. مادونا تجري 6 عمليات جراحية لشد الوجه.. والنتيجة صادمة

مادونا تشارك متابعيها مقطعًا تشويقيًا من أغنية Popular



مادونا تشارك متابعيها مقطعًا تشويقيًا من أغنية Popular





ونشرت نجمة البوب العالمية مادونا، عبر حساباتها الشخصية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع الترويجي لمسلسل The Idol، وتميز البرومو، بعرض العديد من اللقطات لفناني العمل، والذي من المقرر عرضه على فضائية HBO، على الريد كاربت في مهرجان كان السينمائي الدولي.

مادونا: لا أستطيع إخراج هذه الأغنية من رأسي

مادونا: لا أستطيع إخراج هذه الأغنية من رأسي



وعلق مادونا، عبر خاصية الستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، على صورتها مع ذا ويكند وبلاي بوي كارتي ووضعت في الخلفية مقطعًا من أغنية Popular، قائلة: لا أستطيع إخراج هذه الأغنية من رأسي.



أحداث مسلسل The Idol لـ الفنان الكندي ذا ويكند والأمريكي بلاي بوي كارتي

أحداث مسلسل The Idol لـ الفنان الكندي ذا ويكند والأمريكي بلاي بوي كارتي



والجدير بالذكر، أن المسلسل تدور أحداثه حول لقاء بين مغنية بوب وصاحب ملهى في لوس أنجلوس يتبين ويخوض المغني الكندي، واسمه أبيل تيسفايي، هذا المشروع بالتعاون مع سام ليفينسون.



ذا ويكند ينشر مقطعًا تشويقيًا لمسلسل The Idol



ذا ويكند ينشر مقطعًا تشويقيًا لمسلسل The Idol



وكان The Weeknd، قد شارك متابعيه مقطعًا تشويقيًا، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أغنيته الجديدة وتعاونه مع مادونا وبلايبوي كارتي في الموسيقى التصويرية لمسلسل The Idol.

الفيديو الترويجي لأغنية Popular الخاصة بمسلسل The Idol الفنان الكندي ذا ويكند والأمريكي بلاي بوي كارتي.

وأصبحت أغنية Popular، هي ثاني أغنية يتم تسجيلها لمسلسل ذا أيدول الصوتي، حيث حملت الأغنية الأولى إسم "Double Fantasy"، وهي بالتعاون مع "Future".





اقرأ أيضًا.. مادونا تكشف سر أول وشم ترسمه على معصمها

اقرأ أيضًا.. مادونا وعائلتها فى المالديف.. وابنتها تظهر مرة أخرى







