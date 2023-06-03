أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية .. وبرنت بـ76.13 دولار

صعدت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، بدعم من إقرار الكونغرس الأميركي اتفاق سقف الدين الذي يجنّب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

أسعار النفط

وارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بواقع 1.85 دولار أو بنسبة زيادة تعادل 2.5% ليصل إلى مستوى سعر 76.13 دولار للبرميل عند التسوية بينما سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.1%.

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.64 دولار أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 2.3% ليصل إلى مستوى سعر 71.74 دولار عند التسوية، فيما انخفض 1.3% خلال الأسبوع.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع تحالف أوبك+ في الرابع من يونيو، بحسب الاسواق العربية.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، مشروع قانون سقف الدين مما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

وزادت العمالة الأميركية أكثر من المتوقع في مايو لكن تقلص الارتفاع في الأجور قد يسمح للمركزي الأميركي بتخطي رفع متوقع لسعر الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في أكثر من عام، مما قد يدعم الطلب على النفط.

وسيراقب تجار النفط اجتماع الرابع من يونيو لتحالف "أوبك+" الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وكانت المجموعة قد أعلنت في أبريل عن خفض مفاجئ للإنتاج قدره 1.16 مليون برميل يوميا، لكن مكاسب الأسعار الناتجة عن الخفض تلاشت ويتم تداول النفط الخام حاليا دون مستويات ما قبل الخفض.

وقال مصدران في "أوبك+"، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه القادم من بينها إمكانية إعلان خفض إضافي بنحو مليون برميل في اليوم.

انتهاء اجتماع "أوبك" دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق

أوبك

كشف مصدر عن انتهاء اجتماع "أوبك" دون مناقشة أي موضوعات مرتبطة بالسوق، قال مصدران من تحالف "أوبك+"، إن التحالف يبحث خيارات محتملة لاجتماعه المقرر في الرابع من يونيو من بينها خفض إضافي لإنتاج النفط بنحو مليون برميل في اليوم.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض "أوبك+" لإمدادات النفط بنحو مليون برميل يوميا قبل غد الأحد.

ويوم الخميس، قالت أربعة مصادر في "أوبك+" إن من المستبعد أن تزيد "أوبك" وحلفاؤها تخفيضات الإمدادات في اجتماعهم الوزاري يوم الأحد المقبل رغم انخفاض أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل

وفاجأ التحالف الأسواق في أوائل أبريل بإعلان المزيد من خفض الإنتاج بنحو 1.16 مليون برميل يوميا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

لكن مع قرب عقد الاجتماع غدا الأحد، أعطت "أوبك+" مؤشرات متضاربة حول احتمالية إعلان المزيد من التخفيضات لتستمر تقلبات أسعار النفط في الآونة الأخيرة.