حملة لإزالة التعديات على خطوط التنظيم بسفاجا

ترأس اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء،الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أعمال تطوير خطوط التنظيم التابعة للمدينة، يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،الأحمر، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المدينة ، أنه تمت إزالة زوائد عن خطوط التنظيم عن منطقة الإسكان الغربي ومنطقة الشارع الأمامي تمهيدا لتجهيز المنطقة لأعمال الرصف والتجميل واستمرار المتابعة الميدانية لكافة حالات البناء بالمدينة سواء مخالفا أو عشوائيا أو متابعة أعمال البناء بعد الحصول على الرخصة للتأكد من تنفيذ الرسومات بكل دقة.

ووجه شعبان، التفتيش الهندسي بمراجعة الرسومات والرخص لتلاشى أي مخالفات والتشديد على الالتزام بالأعمال الصادرة بالرخصة، مشدداً على رفع المخلفات وعدم وجود أي إشغالات في الشوارع.

ولفت رئيس المدينة، إلى أن الحملة جاءت في إطار خطة التطوير الخاصة بالمدينة التي تتضمن توسيع الشوارع لسهولة توصيل البنية التحتية والمرافق الأساسية بها.

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