جلسة حوارية حول ثورة الشباب التكنولوجية

فاعليات النسخة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية

افتتحت فعاليات، اليوم السبت، من النسخة الرابعة من منحة "ناصر للقيادة الدولية"، المقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجلسة حوارية جاءت تحت عنوان " ثورة الشباب التكنولوجية".

جاء ذلك بحضور حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والإعلاميين والصحفيين.

واستضافت الجلسة الحوارية ممثلين من القيادات الشبابية المشاركة في الدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية من دولتي تنزانيا وباكستان، وأدارتها سلمي توفيق أحدي المشاركات في المنحة من مصر التي أكدت على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي مع ضرورة توخي الحذر عند استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في كل شي يتم رؤيته أو قراءته والتأكد من مدي المصداقية نظراً لوجود الكثير من التضليل والخداع والمعلومات غير الصحيحة.

ومن جانبه أكد فايننس أحد المشاركين في الدفعة الرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية من دولة تنزانيا، في بداية حديثه في الجلسة الافتتاحية المنعقدة صباح اليوم السبت ضمن فعاليات المنحة، علي أن الإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي قد أعطت للشباب طرق جديدة للتعبير عن أنفسهم بعيداً عن استخدام الوسائل التقليدية حيث أصبح لديهم وسيلة للتعبير عن أصواتهم دون الاعتماد على الأدوات التقليدية السابقة مما سهل ذلك من التعبير عن الأفكار والآراء وطرح الأسئلة والنقد البناء فيما يخص الحالات الخاصة بالفساد والمشكلات المختلفة.

وأشار إلي أن هذا الجيل قد وفر له كل شيء من وسائل التطور والتكنولوجيا فعلي سبيل المثال نجد أن جميع الحاضرين في المنحة لديهم حسابات علي وسائل التواصل الاجتماعي ولديهم شبكات اجتماعية مع وجود الكثير من وسائل الإعلام الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والكثير من المنصات .

وأوضح أن الشباب في الوقت الحالي يحتاجون إلي أن يكون لديهم تلك التكنولوجيا الذاتية والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار ذلك هي المنصة للتعبير عن آرائهم ومساحة للتعبير عن أنفسهم كما يمكن استخدام هذه المنصات لحشد أنفسهم وإحداث التغيير الذي يبتغوه.

وأكد علي احتياج الشباب في بعض الأحيان للحديث مع الكبار والتعبير عن آرائهم وأفكارهم ومقترحاتهم مضيفاً أنه يكون للتكنولوجيا آثار إيجابية من خلال نشر المعلومات الصحيحة مع ضرورة استخدام التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة حيث أن لها أيضا آثار سلبية تتحقق من خلال نشر المعلومات المغلوطة والخاطئة والتضليل الذي قد يفقدنا الكثير من الأشخاص.



وتحدث حمد كاكار أحد المشاركين في الدفعة الرابعة من المنحة من دولة باكستان ، في بداية كلمته خلال الجلسة الحوارية، عن عمله في المنظمة الإسلامية للشباب التي تعمل في عدد ٢٨ دولة في مجال محاربة الخوف من الإسلام أو ما يسمي بفوبيا الإسلام ثم عرض مقتطفات من أعماله ولقاءاته وسفرياته المتعددة في إطار التواصل والعمل من خلال المنظمة.

وأشار إلي أن الإعلام له دور مهم في الغاية فلا نجد أي مكتب أو دبلوماسي أو سفارة إلا ويتعاملون مع وسائل الإعلام، وأنه في ظل تطور الذكاء الاصطناعي فأصبحت التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي نري معلومات خاطئة ومضللة لذا فمن المهم للغاية أن يكون هناك قواعد أساسية التصفح على الإنترنت حيث ربما نري مقاطع فيديو مزيفة لبعض الأشخاص.

كما أنع يستطيع أي شخص الجلوس في غرفته وتصميم فيديوهات لأمور لم تحدث علي الإطلاق لذلح لابد من أن يكون هناك وعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامها بالشكل الصحيح بعيداً عن التزييف.



ووجه المشاركين فى منحة "ناصر للقيادة الدولية" عدداً من الأسئلة والاستفسارات والمداخلات بعد انتهاء المتحدثين الشباب من كلماتهم في الجلسة المنعقدة في أفتتاح فاعليات صباح اليوم السبت من المنحة، ثم ألتقط المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية صوراً تذكارية وسط تفاعل وحفاوة بالغة وسعادة من قبل الجميع بهذه الجلسة والمعلومات الهامة والخبرات التى تعرفوا عليها.



وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن منحة ناصر للقيادة الدولية هي أحد البرامج الشبابية الهامة التي دائما ما تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية فلسفة عدم الانحياز وتعاون الجنوب الجنوب وتخليد أفعالهم من هذه التحديات الكبرى، والتواصل نحو أهداف ومعطيات وبذل العديد من الجهد للخروج بمستهدفات كثيرة تفيد المجتمعات والبلدان الأفريقية



وأوضح حسن غزالي منسق عام منحة ناصر للقيادة الدولية، أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعد أحدى الآليات التنفيذية لتنفيذ توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم الكفاءات من الشباب الإفريقي، وتمكينهم من خلق رؤية شاملة ومحورية ترتبط بالقضايا العالمية وخطط التنمية المستدامة، ودعم فرص الترويج للدور المصري عالمياً كما تأتى في إطار تنفيذ كل من رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063، وتعاون الجنوب الجنوب.



ويذكر أنه تعقد فعاليات منحة " ناصر للقيادة الدولية " بنسختها الرابعة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرعاية الصحفية والإعلامية للهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة عدد 150 من القيادات الشبابية ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة والشباب الفاعلين والمؤثرين في المجتمع المدني على مستوى دول العالم.





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